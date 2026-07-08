Cuma 30 Detik! Trik Rahasia buat Kencangkan Pipi Kendur

JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, kulit wajah yang mulai mengendur memang tidak bisa dihindari. Namun, Beberapa kebiasaan sepele yang sering dilakukan tanpa sadar ternyata bisa membuat proses penuaan ini berjalan lebih cepat, lho.

Nah, kini ada teknik pijat wajah simpel yang lagi viral di kalangan netizen Jepang. Metode ini cuma butuh waktu 30 detik saja setiap hari untuk membantu mengatasi pipi kendur, menjaga kekencangan kulit, dan mengembalikan kontur wajah yang tegas. Yuk, mulai luangkan waktu 30 detik dari sekarang demi menjaga elastisitas kulit wajahmu!

Cocok buat Kamu yang Sering Sembab atau Berpipi Kendur

Seorang pakar kecantikan asal Jepang bernama Mariko membagikan sebuah edukasi lewat akun Instagram pribadinya. Ia mengingatkan bahwa kebiasaan menyentuh atau mencubit pipi secara berlebihan bisa membuat otot wajah menjadi rileks secara tidak alami, sehingga wajah terlihat lebih tua.

Bagi kamu yang sering mengalami wajah sembab (puffiness) atau pipi yang mulai kehilangan kekencangannya, Mariko menyarankan metode relaksasi dan pengencangan otot ini. Sangat praktis, bisa kamu lakukan di rumah ataupun di sela-sela jam kantor.

Metode ini terdiri atas tiga langkah mudah yang masing-masing hanya memakan waktu 10 detik. Kamu bisa menyelipkannya ke dalam rutinitas perawatan kulit (skincare routine) pagi atau malam hari:

3 Langkah Pijat 30 Detik untuk Kontur Wajah Ideal

1. Relaksasi Otot di Bawah Tulang Pipi (10 Detik)