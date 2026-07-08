Profil dan Potret Cantik Magi Sadeq, Istri Mohamed Salah Bintang Mesir yang Kalah Dramatis dari Argentina di Piala Dunia 2026

PROFIL Magi Sadeq menarik diulas. Dia diketahui merupakan istri dari bintang Timnas Mesir, yakni Mohamed Salah.

Sosok Magi Sadeq turut jadi sorotan seiring perjuangan Timnas Mesir di Piala Dunia 2026 ramai diperbincangkan. Diketahui, Mesir harus hentikan perjalanan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai kalah dramatis dari Argentina.

Lantas, seperti apa sosok Magi yang mencuri perhatian publik berkat kesederhanaan dan kesetiaannya mendampingi sang suami sejak sebelum menjadi bintang sepakbola dunia. Apalagi, Magi berbeda dengan pasangan pesepakbola papan atas lainnya karena memilih menjalani kehidupan jauh dari sorotan media.

1. Profil Magi Sadeq

Dilansir dari Athlon Sports, Magi Sadeq atau juga ditulis Magi Sadiq, merupakan perempuan asal Mesir yang berprofesi sebagai ahli bioteknologi (biotechnologist). Dia juga aktif dalam kegiatan filantropi.

Magi dan Salah berasal dari kampung halaman yang sama, yakni Nagrig, sebuah desa di Provinsi Gharbia, Mesir. Keduanya saling mengenal sejak masih duduk di bangku sekolah dan menjalin hubungan sebelum Salah memulai karier profesionalnya di Eropa.

Pasangan ini resmi menikah pada 17 Desember 2013 dalam sebuah upacara sederhana di Nagrig. Saat itu, Salah baru memulai petualangannya di Eropa bersama klub Swiss, FC Basel.

Sejak menikah, Magi selalu mendampingi perjalanan karier suaminya, mulai dari bermain di Swiss, Italia, Inggris, hingga menjadi legenda Liverpool.

2. Setia Mendampingi Karier Mohamed Salah

Selama lebih dari satu dekade pernikahan, Magi selalu berada di sisi Mohamed Salah. Ia mendampingi perjalanan sang suami ketika bermain di FC Basel, Chelsea, Fiorentina, AS Roma, hingga menjelma menjadi legenda Liverpool.

Meski menjadi istri salah satu pesepakbola paling terkenal di dunia, Magi hampir tidak pernah mencari perhatian publik. Ia tidak memiliki akun media sosial terbuka dan sangat jarang memberikan wawancara kepada media.

3. Dikenal Sederhana dan Aktif Beramal

Selain berprofesi sebagai ahli bioteknologi, Magi juga aktif mendukung berbagai kegiatan amal bersama Mohamed Salah.

Pasangan ini diketahui rutin menyalurkan bantuan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, pusat kesehatan, hingga fasilitas olahraga di kampung halaman mereka di Nagrig. Aksi sosial tersebut membuat keluarga Salah sangat dihormati oleh masyarakat Mesir.

Mohamed Salah dan Magi dikaruniai dua orang putri, yakni Makka Mohamed Salah, yang lahir pada 2014, dan Kayan Mohamed Salah, yang lahir pada 2020. Makka beberapa kali terlihat ikut merayakan gelar juara Liverpool bersama ayahnya di Stadion Anfield. Sementara Kayan mulai dikenal publik setelah tampil dalam video emosional Liverpool yang menampilkan momen kebersamaan keluarga Salah.