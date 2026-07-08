Momen Georgina Rodriguez Berikan Hadiah Istimewa untuk Istri Lionel Messi Antonella Roccuzzo

ISTRI Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, memamerkan hadiah eksklusif yang dikirim tambatan hati Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez kepadanya. Sontak, unggahan Antonela langsung ramai disorot.

Pasalnya, pasangan dari Antonela dan Georgina diketahui selalu terlibat persaingan sengit di lapangan. Bahkan, perdebatan soal siapa sosok lebih tepat untuk dianggap GOAT antara Ronaldo dan Messi selalu mewarnai dunia sepakbola. Namun tak disangka, istri dari 2 legenda itu justru berhubungan baik.

1. Georgina Rodriguez Berikan Hadiah Istimewa untuk Istri Lionel Messi

Dilansir dari Marca, Antonela Roccuzzo membagikan momen spesial di Instagram setelah menerima hadiah eksklusif dari Georgina Rodríguez. Unggahan tersebut langsung menarik perhatian jutaan penggemar sepakbola di seluruh dunia.

Dalam unggahan di Instagram Stories, Antonela memperlihatkan isi paket hadiah dari Georgina. Ada sebuah kotak yang dikirim oleh Georgina untuk merayakan peluncuran "Mimoa," merek pakaian santai barunya. Bersamaan dengan foto pakaian tersebut, Antonela pun menyampaikan pesan terima kasih yang hangat kepada Georgina.

"Terima kasih banyak, Georgina. Semuanya indah. Aku mendoakan semoga usahamu sukses besar,” tulis Antonela.

Unggahan Antonela langsung menarik perhatian 40,6 juta pengikutnya setelah berbagi di Instagram Stories. Ini dinilai jadi sebuah isyarat istimewa antara hubungan keduanya yang ternyata baik dan terlihat akrab.