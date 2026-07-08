Jangan Langsung Tidur saat Rambut Basah, Bisa Kena Folikulitis!

MANDI dan keramas di malam hari usai beraktivitas memang terasa segar. Namun, jangan sampai kamu tidur saat rambut masih basah.

Pasalnya, kebiasaan ini bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kamu inginkan di kulit kepala. Kamu bisa terkena folikulitis.

1. Ancaman Folikulitis

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya menuliskan bahwa tidur saat rambut basah memang terlihat sebagai hal sepele. Namun ternyata, kebiasaan ini bisa menimbulkan jamur kulit kepala atau folikulitis.

“POV: Kebiasaan langsung tidur pas rambut masih basah gini kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa munculin masalah ini, jamur kulit kepala Folikulitis,” tulis dr. Cecep dikutip Rabu (8/7/2026).

Dalam caption unggahannya, dr. Cecep menjelaskan bahwa rambut yang basah dan masih lembab bisa saja menjadi sarang jamur jika dibiarkan terlalu lama dan tidak segera dikeringkan. Apalagi jika sampai dibawa tidur dan membuat bantal ikut lembab. Hal tersebut bisa membuat jamur normal di kepala (Malassezia) dan bakteri (Staphylococcus) lebih gampang berkembang biak.

“Makanya bisa muncul ketombe parah sampai folikulitis (radang pori-pori rambut yang bentuknya kayak jerawat kecil). Selain itu, rambut pas basah itu lagi rapuh. Kalo sering kegesek bantal, ujungnya jadi gampang patah,” jelas dia.