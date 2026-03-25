5 Cara Atur Pola Tidur Usai Libur Lebaran, Biar Badan Fit!

JAKARTA – Usai momen Idul Fitri, banyak orang mengalami perubahan pola tidur akibat kebiasaan begadang selama liburan. Padahal, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7–9 jam per hari agar tubuh tetap bugar.

Tips Kembalikan Pola Tidur

1. Batasi Waktu di Tempat Tidur

Hindari terlalu lama berbaring di kasur saat siang hari. Usahakan tetap aktif agar tubuh merasa lelah secara alami di malam hari dan lebih mudah mengantuk.

2. Kembali ke Jam Tidur Normal

Mulailah tidur dan bangun di jam yang sama seperti sebelum liburan. Konsistensi ini membantu tubuh mengatur ulang ritme sirkadian. Hindari juga penggunaan gadget sebelum tidur agar kualitas istirahat lebih baik.

3. Dapatkan Paparan Sinar Matahari

Cahaya matahari berperan penting dalam mengatur “jam biologis” tubuh. Biasakan terkena sinar matahari pagi, misalnya dengan berjalan santai atau duduk dekat jendela.