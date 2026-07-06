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Mengintip Isi Perjanjian Pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce, Diduga Setebal 40 Halaman

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |07:05 WIB
Mengintip Isi Perjanjian Pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce, Diduga Setebal 40 Halaman
Taylor Swift dan Travis Kelce. (Foto: Instagram/@taylorswift)
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PERNIKAHAN megah bintang pop dunia, Taylor Swift, dengan atlet NFL, Travis Kelce, terus jadi sorotan. Apalagi, perjanjian pranikah kabarnya diteken dua bintang tersebut.

Tak main-main, perjanjian pranikah Taylor Swift dengan Travis Kelce dikabarkan setebal 40 halaman. Spekulasi ini muncul dari sejumlah laporan media hiburan internasional yang mengklaim bahwa perjanjian tersebut disiapkan karena kekayaan gabungan keduanya yang sangat besar serta portofolio keuangan yang kompleks.

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1. Perjanjian Pranikah Taylor Swift dan Travis Kelce

Dilansir dari Times of India, perjanjian pranikah diduga mengatur berbagai hal keuangan antara kedua selebritas tersebut. Salah satunya perlindungan aset pribadi dan potensi pendapatan di masa depan.

Seorang pengacara perceraian yang berbasis di New York, yang dikutip dalam sejumlah pemberitaan, menyebut dalam kasus individu dengan kekayaan tinggi, perjanjian pranikah biasanya dirancang untuk memisahkan aset sebelum pernikahan. Pasangan juga biasanya mengatur pembagian properti yang diperoleh bersama.

Para ahli hukum mencatat bahwa perjanjian pranikah umum dilakukan oleh selebritas dan tokoh publik dengan kekayaan besar. Secara umum, perjanjian ini digunakan untuk melindungi aset yang dimiliki sebelum pernikahan, memperjelas kepemilikan properti dan investasi, menghindari sengketa hukum jika terjadi perceraian, hingga menentukan batasan finansial untuk pendapatan di masa depan.

Mengingat Taylor Swift memiliki katalog musik, pendapatan tur, dan berbagai bisnis, serta Travis Kelce memiliki penghasilan dari NFL dan endorsement, laporan menyebut perjanjian pranikah adalah langkah yang wajar.

 

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