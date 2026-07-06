Bahaya Main HP Sebelum Tidur, Bikin Tidur Terganggu hingga Ingin Pipis di Malam Hari

KEBIASAAN sering terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil atau sering disebut beser kerap jadi keluhan banyak orang. Sebab, kondisi ini membuat tidur menjadi terganggu.

Fenomena ini sering kali menimbulkan kekhawatiran akan gejala diabetes atau gangguan ginjal. Namun, bagaimana jika hasil laboratorium menunjukkan kadar gula darah dan fungsi ginjal kamu sepenuhnya normal?

1. Bahaya

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video edukasinya di Instagram miliknya mengungkapkan bahwa penyebab kondisi tersebut bisa jadi berasal dari kebiasaan sepele yang sering diabaikan sebelum tidur. Salah satunya adalah bermain ponsel smartphone.

dr. Cecep menjelaskan adanya keterkaitan erat antara aktivitas otak saat bermain ponsel dengan hormon penahan kencing. Saat bermain HP, ada potensi hormon tidur atau melatonin terhambat karena otak menjadinaktif. Akhirnya hormon penahan kencing (ADH) menjadi turun dan ginjal terus memproduksi urine.

"Asik main HP berpotensi hambat hormon tidur (melatonin) karena otak aktif, efeknya hormon penahan kencing (ADH) ikutan turun, ginjal terus produksi kencing," jelas dr. Cecep, dikutip Selasa (7/7/2026).