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Bahaya Main HP Sebelum Tidur, Bikin Tidur Terganggu hingga Ingin Pipis di Malam Hari

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |22:05 WIB
Bahaya Main HP Sebelum Tidur, Bikin Tidur Terganggu hingga Ingin Pipis di Malam Hari
Main HP di kasur. (Foto: Freepik)
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KEBIASAAN sering terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil atau sering disebut beser kerap jadi keluhan banyak orang. Sebab, kondisi ini membuat tidur menjadi terganggu.

Fenomena ini sering kali menimbulkan kekhawatiran akan gejala diabetes atau gangguan ginjal. Namun, bagaimana jika hasil laboratorium menunjukkan kadar gula darah dan fungsi ginjal kamu sepenuhnya normal? 

Terbangun di Tengah Malam dan Sulit Tidur Lagi, Ini Penjelasan Ahli

1. Bahaya

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan dalam unggahan video edukasinya di Instagram miliknya mengungkapkan bahwa penyebab kondisi tersebut bisa jadi berasal dari kebiasaan sepele yang sering diabaikan sebelum tidur. Salah satunya adalah bermain ponsel smartphone.

dr. Cecep menjelaskan adanya keterkaitan erat antara aktivitas otak saat bermain ponsel dengan hormon penahan kencing. Saat bermain HP, ada potensi hormon tidur atau melatonin terhambat karena otak menjadinaktif. Akhirnya hormon penahan kencing (ADH) menjadi turun dan ginjal terus memproduksi urine.

"Asik main HP berpotensi hambat hormon tidur (melatonin) karena otak aktif, efeknya hormon penahan kencing (ADH) ikutan turun, ginjal terus produksi kencing," jelas dr. Cecep, dikutip Selasa (7/7/2026).

 

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