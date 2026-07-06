7 Tips Sederhana Atur Pola Tidur agar Lebih Nyenyak dan Berkualitas

BEBERAPA orang kerap mengalami gangguan saat tidur hingga pola istirahatnya jadi berantakan. Masalah ini sering dialami orang-orang yang bekerja dengan sistem shifting.

Tentunya, masalah pola tidur harus segera diatasi. Sebab, masalah ini bisa menyebabkan pengaruh lainnya ke kesehatan.

Seorang perawat bernama Rizal dengan akun X @afrkml pun membagikan tips agar dapat memperbaiki pola tidur yang terlanjur berantakan. Apa saja?

Berikut 7 tips sederhana atur pola tidur agar lebih nyenyak dan berkualitas:

1. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari

Menurut Rizal, tubuh akan lebih mudah beradaptasi jika memiliki jadwal tidur yang konsisten, termasuk saat akhir pekan.

“Usahain tidur & bangun pada waktu yg sama setiap hari, meski weekend,” tulisnya.

2. Ciptakan kamar yang nyaman

Pastikan kasur dan bantal terasa nyaman. Dengan begitu, tubuh kamu bisa lebih rileks saat beristirahat, utamanya pada malam hari.

3. Biasakan tidur dalam kondisi gelap

Ruangan yang gelap dinilai dapat membantu tubuh lebih cepat mengantuk. Jika belum terbiasa, lampu bisa diredupkan atau menggunakan masker penutup mata.