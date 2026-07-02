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Manfaat Asam Folat, Vitamin Penting yang Dapat Bantu Mencegah Cacat Lahir

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |10:05 WIB
Manfaat Asam Folat, Vitamin Penting yang Dapat Bantu Mencegah Cacat Lahir
Ibu hamil minum obat. (Foto: Freepik)
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ASAM folat merupakan salah satu vitamin yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mendukung tumbuh kembang janin. Vitamin B9 ini dibutuhkan sejak sebelum kehamilan hingga awal masa kehamilan karena berperan dalam pembentukan tabung saraf, yang nantinya berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang bayi.

Asupan asam folat yang cukup telah terbukti membantu mengurangi risiko kelainan tabung saraf pada janin, sehingga menjadi salah satu nutrisi yang sangat dianjurkan bagi perempuan yang sedang merencanakan kehamilan maupun yang telah hamil.

Pentingnya Konsumsi Asam Folat Sebelum Kehamilan, Cegah Kecacatan Anak

1. Asam Folat Sangat Penting

Konsumsi asam folat ternyata sangat penting bagi mereka yang sedang merencanakan kehamilan maupun yang tengah hamil. Pasalnya, suplemen ini berperan besar dalam mencegah cacat lahir serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup bayi seumur hidup.

Dokter Adam Prabata melalui cuitannya di X menjelaskan bahwa informasi mengenai asam folat seharusnya diketahui oleh seluruh calon ibu.

“Salah satu hal penting yang harus diketahui oleh SEMUA ibu hamil dan wanita yang akan hamil adalah ASAM FOLAT,” tulisnya.

2. Tabung Saraf Janin

Asam folat memiliki peran krusial dalam proses pembentukan dan penutupan tabung saraf pada janin. Struktur tersebut nantinya akan berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang.

Dokter Adam menjelaskan, bahwa proses penutupan tabung saraf berlangsung sangat awal, yakni pada minggu ketiga hingga keempat kehamilan. Bahkan, pada periode tersebut banyak perempuan yang belum menyadari dirinya sedang mengandung.

“Tabung saraf adalah struktur yang akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Tabung ini menutup pada minggu ke-3 hingga ke-4 kehamilan, sering kali sebelum seorang wanita sadar bahwa dirinya hamil,” jelasnya.

 

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