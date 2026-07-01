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6 Wasit Perempuan di Piala Dunia 2026, Ukir Sejarah

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |10:05 WIB
6 Wasit Perempuan di Piala Dunia 2026, Ukir Sejarah
Kathryn Nesbitt jadi salah satu wasit perempuan di Piala Dunia 2026. (Foto: FIFA)
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FEDERASI Sepakbola Dunia (FIFA) kembali mencatat sejarah dengan menunjuk 6 ofisial perempuan untuk bertugas di ajang Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa kompetensi dan kualitas kepemimpinan di lapangan semakin mendapat pengakuan di level tertinggi sepakbola dunia.

Enam ofisial tersebut terdiri dari dua wasit utama, tiga asisten wasit, dan satu video match official (VAR). Mereka akan memimpin pertandingan bersama ratusan ofisial lainnya yang telah dipilih FIFA untuk mengawal jalannya turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Lantas, siapa saja wasit tersebut? Mari mengulas mendalam sosok wasit perempuan di Piala Dunia 2026.

1. Tori Penso (Amerika Serikat)

Tori Penso

Pertama, ada Tori Penso. Dia bertugas sebagai wasit utama di Piala Dunia 2026. Tori Penso sendiri diketahui berasal dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu tuan rumah di Piala Dunia edisi kali ini.

Tori Penso tak ditunjuk sembarangan. Dia sudah punya pengalaman besar memimpin pertandingan internasional.

2. Katia Itzel Garcia (Meksiko)

Katia Itzel Garcia

Kemudian, ada nama Katia Itzel Garcia. Sama seperti Tori Penso, Katia juga mendapat tugas besar di Piala Dunia 2026 sebagai wasit utama.

Sama pula seperti Tori Penso, Katia juga berasal dari salah satu negara penyelenggara Piala Dunia 2026. Namun bukan dari Amerika Serikat, melainkan Meksiko. Keduanya dinilai layak tampil di panggung terbesar sepakbola dunia.

3. Brooke Mayo (Amerika Serikat)

Brooke Mayo

Lanjut ke urutan ketiga, ada Brooke Mayo. Beda dari dua nama sebelumnya, Brooke Mayo bukan berstatus wasit utama.

Brooke Mayo jadi asisten wasit. Dia berasal dari negara yang sama seperti Tori Penso, yakni Amerika Serikat.

 

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