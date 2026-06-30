Mitos atau Fakta: Ibu Hamil Tidak Boleh Makan Seafood?

IBU hamil masih bertanya-tanya mengenai keamanan mengonsumsi seafood selama kehamilan. Tidak sedikit yang menganggap bahwa seafood harus dihindari sepenuhnya.

Pasalnya, seafood dianggap berbahaya bagi janin. Lantas, apakah hal tersebut mitos atau fakta?

1. Ibu Hamil Tidak Boleh Makan Seafood?

Dilansir dari Healthy Line, anggapan ibu hamil tidak boleh makan seafood adalah mitos. Ibu hamil tetap boleh mengonsumsi seafood.

Namun, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi ibu hamil jika ingin memakan seafood. Mereka diperbolehkan makan seafood dengan memilih jenis yang tepat dan memperhatikan cara pengolahannya.

Seafood sendiri merupakan sumber nutrisi penting yang bermanfaat bagi ibu hamil dan perkembangan janin. Di dalamnya terkandung protein, zat besi, zinc, serta asam lemak omega-3 seperti DHA yang berperan penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Dengan konsumsi yang tepat, seafood justru dapat mendukung kehamilan yang sehat.