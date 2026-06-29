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Deretan Artis Indonesia yang Ikut HYROX Jakarta 2026, dari Luna Maya hingga Cinta Laura

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |14:05 WIB
Deretan Artis Indonesia yang Ikut HYROX Jakarta 2026, dari Luna Maya hingga Cinta Laura
Cinta Laura ikut HYROX Jakarta 2026. (Foto: Instagram/@claurakhiel)
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DERETAN artis Indonesia yang ikut HYROX Jakarta 2026 menarik diulas. Di antaranya, ada Luna Maya hingga Cinta Laura.

Ya, ajang kebugaran HYROX Jakarta 2026 sukses menyedot perhatian publik. Tak hanya diikuti para atlet dan penggemar olahraga, sejumlah selebritas Tanah Air juga ikut menjajal kompetisi fitness race yang menggabungkan lari dengan berbagai tantangan fungsional tersebut.

Beberapa artis bahkan membagikan momen perjuangan mereka melalui media sosial. Mulai dari persiapan, perlombaan, hingga pencapaian yang diraih.

Berikut deretan artis yang ikut meramaikan HYROX Jakarta 2026:

1. Luna Maya dan Marianne Rumantir

Luna Maya

Luna Maya tampil bersama rekannya, Marianne Rumantir, dalam kategori doubles. Keduanya berhasil menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 49 detik.

Melalui Instagram, Luna mengunggah foto usai menyelesaikan race sambil memegang medali dan minuman.

“Finished. Celebrated. Ready for more,” tulis Luna.

2. Cinta Laura

Cinta Laura

Cinta Laura juga ikut meramaikan kompetisi HYROX untuk pertama kalinya. Berpasangan dengan Dea Feraldho di kategori Women’s Doubles, ia mengaku berhasil melampaui target pribadi.

Awalnya, Cinta menargetkan finis dalam waktu 1 jam 25 menit. Namun, hasil akhirnya ternyata lebih baik dari ekspektasi.

Cinta Laura mengungkapkan bahwa persiapannya hanya sekitar tiga minggu. Bahkan, beberapa hari sebelum lomba ia sempat mengalami jet lag dan jatuh sakit.

Meski begitu, pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk kembali mengikuti HYROX dengan target waktu yang lebih cepat.

 

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