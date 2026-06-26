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Viral! Taufik Hidayat Pelaku Penganiayaan YTR Pesan Kulkas COD Sebelum Ditangkap, Berujung Harus Diretur

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Taufik Hidayat Pelaku Penganiayaan YTR Pesan Kulkas COD Sebelum Ditangkap, Berujung Harus Diretur
Taufik Hidayat pesan kulkas. (Foto: Instagram)
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VIDEO viral di media sosial menunjukkan Taufik Hidayat pelaku penganiayaan YTR pesan kulkas sebelum ditangkap. Pemesanan dilakukan secara COD.

Alhasil, kurir yang mengantar pesanan itu ke rumah Taufik Hidayat harus gigit jari. Sebab, kulkas yang dipesan tak bisa dibayar lantaran Taufik sudah diamankan pihak kepolisian.

Taufik Hidayat

1. Pesan Kulkas

Di tengah proses hukum yang menjerat Taufik Hidayat (30), tersangka kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya, Yuvita Tri Rizki (29), muncul informasi lain yang turut menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang beredar, Taufik diketahui sempat memesan sebuah kulkas dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) atau bayar di tempat.

Taufik Hidayat

Informasi tersebut diduga diperkuat oleh keterangan seorang kurir yang memperlihatkan data pesanan melalui aplikasi di telepon genggamnya. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, kurir itu menyebut pesanan tidak dapat diselesaikan karena penerima telah ditangkap pihak kepolisian.

Akibatnya, pesanan kulkas tersebut gagal diterima. Kulkas pesanan itu pun akhirnya dikembalikan (retur) ke penjual sesuai prosedur.

 

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