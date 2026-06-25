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Viral! Pria Berusia 23 Tahun Ini Kena Ginjal Hingga Cuci Darah Gegara Keseringan Leg Day

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |09:10 WIB
Viral! Pria Berusia 23 Tahun Ini Kena Ginjal Hingga Cuci Darah Gegara Keseringan Leg Day
Viral! Pria Berusia 23 Tahun Ini Kena Ginjal Hingga Cuci Darah Gegara Keseringan Leg Day (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kisah seorang pria muda di China yang mengalami gagal ginjal akut setelah menjalani latihan kaki (leg day) secara berlebihan viral di media sosial. Kasus ini menjadi pengingat bahwa olahraga yang dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru dapat memicu masalah kesehatan serius.

Pria berusia 23 tahun asal Provinsi Henan tersebut didiagnosis mengalami rhabdomyolysis, yaitu kondisi ketika jaringan otot rusak dan hancur dengan cepat hingga melepaskan zat berbahaya ke dalam aliran darah. Kondisi itu kemudian memicu gagal ginjal akut yang membuatnya harus menjalani cuci darah darurat.

Melansir SCMP, Dokter spesialis nefrologi, Liu Haofei dari Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Henan, menjelaskan bahwa pasien mengalami kondisi tersebut akibat latihan kaki yang terlalu berat dan berlebihan.

Awalnya, pria itu mengeluhkan urine bercampur darah. Kondisinya kemudian memburuk hingga ia tidak bisa buang air kecil sama sekali. Saat dilarikan ke rumah sakit, ia bahkan kesulitan berjalan tanpa bantuan.

Hasil Pemeriksaan Dokter

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kreatinin kinase dalam tubuhnya mencapai lebih dari 20.000 unit per liter, atau lebih dari 100 kali lipat batas normal. Kreatinin kinase merupakan indikator yang menunjukkan adanya kerusakan otot yang parah.

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Topik Artikel :
gagal ginjal Fitness Leg Day Viral
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