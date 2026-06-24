Potret Cantik Istri Lionel Messi Nonton Langsung Piala Dunia 2026, Bangga sang Suami Cetak Rekor

GELARAN Piala Dunia 2026 tak hanya membuat para pemain jadi sorotan. Kehadiran para istri atau pasangan di tribun penonton juga turut curi perhatian.

Pemandangan ini turut terlihat di laga-laga Timnas Argentina. Istri dari Lionel Messi, yakni Antonella Roccuzzo, setia menyaksikan sang suami tercinta beraksi membawa tim meraih kemenangan bahkan hingga ukir rekor.

1. Potret Cantik Istri Lionel Messi

Momen pertandingan yang melibatkan bintang sepak bola dunia Lionel Messi kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian publik juga tertuju pada sang istri, Antonella Roccuzzo, yang terlihat hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan.

Antonella tampak menikmati jalannya pertandingan dari tribun penonton. Dengan penampilan yang tetap menawan meski dengan gaya minimalis, dia terlihat antusias menyaksikan aksi sang suami di lapangan hijau.

Sejauh ini, Messi diketahui sudah 2 kali bertanding di Piala Dunia 2026. Di 2 laga itu juga, Antonella tak pernah absen menyaksikan Messi bertanding.

Kehadiran Antonella makin menambah semangat dan motivasi Messi untuk tampil ciamik. Bagaimana tidak, dia hadir tak sendirian, tetapi juga bersama ketiga anaknya.

Di laga pertama, Antonella tampil menawan dengan jersey utama Timnas Argentina berkelir biru putih. Dia memadupadankan jersey tersebut dengan jeans biru dan sejumlah aksesori, mulai dari anting hingga gelang.

Lalu, di matchday kedua, Antonella tampil lebih kasual. Dia mengenakan jersey lain dari Timnas Argentina. Namun, tetap dengan nomor 10 milik Messi. Kali ini, Antonella mengenakan celana panjang yang lebih longgar. Rambutnya dibiarkan terurai hingga membuat parasnya makin menawan.