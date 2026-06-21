Mitos atau Fakta: Nyeri Dada Sebelah Kiri saat Olahraga Tanda Pasti Masalah Jantung?

NYERI dada sebelah kiri saat berolahraga sering dianggap tanda pasti bahwa jantung sedang dalam kondisi berbahaya. Namun, apakah anggapan tersebut benar?

Ataukah anggapan itu hanyalah mitos semata yang kemudian berkembang di masyarakat? Kamu tentunya penting mengetahui lebih lanjut soal kondisi ini agar tak salah penanganan.

1. Nyeri Dada Sebelah Kiri saat Olahraga

Dokter dari RS Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina, dalama acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan mitos. Ia menegaskan bahwa nyeri dada tidak selalu berkaitan dengan masalah jantung.

“Itu mitos. Jadi belum tentu nyeri dada di kiri itu pasti jantung,” tegas dr. Andi Sitti.

Menurut penjelasannya, nyeri dada yang dirasakan saat berolahraga bisa berasal dari berbagai faktor, tidak hanya jantung. Salah satu penyebab yang paling sering adalah gangguan pada otot atau jaringan di sekitar dada.

“Nyeri jantung itu nyerinya khas. Malah enggak bisa ditunjuk di mana. Paling sering kalau nyeri dada bisa ditunjuk itu otot,” jelasnya