Potret Cantik Anya Taylor-Joy Nonton Piala Dunia 2026 Pakai Jersey Argentina

JAKARTA - Potret cantik Anya Taylor-Joy saat menghadiri Piala Dunia 2026 sukses mencuri perhatian publik. Aktris yang dikenal lewat The Queen's Gambit itu terlihat mengenakan jersey tim nasional Argentina saat menyaksikan pertandingan di stadion.

Melansir laman comic basics, kehadiran Anya menjadi sorotan di tengah ramainya selebritas dunia yang turut menyaksikan ajang sepak bola terbesar tersebut. Ia tampak berada di tribun stadion bersama sejumlah figur publik ternama yang hadir untuk menikmati atmosfer pertandingan.

Pilihan busana Anya pun langsung menarik perhatian. Alih-alih mengenakan atribut tim tuan rumah, ia tampil dengan jersey biru-putih khas Argentina. Keputusan itu dianggap mencerminkan kedekatannya dengan negara yang memiliki peran besar dalam masa kecilnya.

Meski lahir di Miami, Anya menghabiskan sebagian masa kecilnya di Buenos Aires sebelum pindah ke London bersama keluarganya. Ia bahkan tumbuh dengan bahasa Spanyol sebagai bahasa pertama sebelum kemudian menguasai bahasa Inggris.