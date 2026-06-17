Bukan Obat, Ini 5 Jus yang Bisa Bantu Atasi Tekanan Darah Tinggi

TEKANAN darah tinggi atau hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang umum dialami banyak orang di seluruh dunia. Selain pengobatan medis, perubahan gaya hidup, termasuk pola minum, juga berperan penting dalam membantu mengontrol tekanan darah.

Beberapa jenis jus buah dan sayur diketahui mengandung nutrisi yang dapat mendukung kesehatan jantung. Jus juga membantu menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi secara rutin.

Dilansir dari Health.com, berikut 5 jus yang bisa menjadi pilihan sehat untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

1. Jus Tomat

Jus tomat dikenal kaya akan kalium yang berperan penting dalam membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Kandungan ini dapat membantu mendukung tekanan darah yang lebih sehat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jus tomat secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi ringan hingga sedang.

2. Jus Mentimun

Jus mentimun memiliki kandungan air yang tinggi serta mineral seperti kalium yang dapat membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Kombinasi ini dipercaya dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

Selain itu, mentimun juga bersifat menyegarkan. Alhasil, jus ini cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari.