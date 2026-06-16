Rindu Anak, Tamara Tyasmara Masih Rutin ke Makam Dante

JAKARTA – Aktris Tamara Tyasmara mengaku sering dilanda rindu medalam kepada almarhum putranya, Dante. Dia pun punya cara tersendiri untuk melepas rasa kerinduan itu.

Tamara mengaku rutin datang ke makam Dante. Kini, Dante memang sudah dua tahun berpulang. Rasa kehilangan pun semakin menyesakkan dada sang aktris.

1. Rindu Anak

Tamara mengaku hanya bisa bersimpuh di depan pusara sang anak setiap kali rindunya memuncak. Di sana, dia mengirimkan doa kepada Dante.

"Pasti, pasti masih kangen sekali. Tidak mungkin rasa kangen itu bisa hilang begitu saja. Bahkan makin hari justru rasa kangennya makin terasa," ungkap Tamara di kawasan Tedean, Jakarta Sekatan belum lama ini.

Bahkan, Tamara masih merasa tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa putra kecilnya telah tiada. Baginya, kunjungan ke makam menjadi satu-satunya obat penawar rindu yang tersisa.

"Mengobatinya cuma bisa dengan berdoa dan datang ke makam. Sekarang kan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi," katanya.