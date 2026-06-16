New Mom Harus Tahu, Ini Tips Merawat Diri Pasca Melahirkan

JAKARTA - Pernahkah Mom merasa, saat hamil semua orang begitu perhatian, tapi setelah bayi lahir, semua fokus tiba-tiba hanya tertuju pada si Kecil? Ini adalah realita yang sering dihadapi banyak ibu baru. Perhatian pada ibu sering kali meredup justru di saat ia paling membutuhkannya.

Mengurus bayi baru lahir adalah pekerjaan full-time yang sangat menguras fisik dan emosi. Akibatnya, banyak ibu yang akhirnya menaruh kebutuhan dirinya sendiri di urutan paling belakang.

Padahal, ibu yang sehat dan bahagia adalah kunci utama dari bayi yang bahagia. Melansir dari Parents, berikut adalah tips self-care atau perawatan diri pasca melahirkan yang wajib Mom terapkan agar tetap waras dan bahagia!

1. Jangan Ragu Minta Bantuan

Kamu tidak harus jadi supermom yang melakukan semuanya sendirian. Bagilah tugas dengan pasangan, misalnya untuk urusan mengganti popok malam hari atau menyendawakan bayi. Kalau ada keluarga atau sahabat yang menawarkan bantuan, seperti membawakan makanan atau menjaga bayi sebentar, terima saja dengan senang hati!

2. Istirahat Sebisa Mungkin

Saran klasik "tidurlah saat bayi tidur" memang sangat akurat. Lupakan sejenak cucian piring yang menumpuk atau rumah yang berantakan. Fokuslah untuk mengembalikan energi tubuhmu. Tidur siang meskipun hanya 20 menit sangat berharga untuk mencegah kelelahan yang ekstrem.

3. Tetap Terhidrasi dan Makan Bergizi