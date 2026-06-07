New Mom Wajib Tahu, Ini Popok untuk Bayi Baru Lahir yang Disarankan Dokter

JAKARTA - Menjadi ibu bukanlah hal yang mudah, apalagi ibu muda yang baru setahun menikah dan baru mengalami momen pertama punya anak. Salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah tinja bayi yang bertekstur cair.

Permasalahan tinja bayi yang bertekstur cair menjadi satu keresahan para ibu baru. Sebab, tinja tersebut seringkali merembes dan membuat popok bayi bocor. Namun, jangan khawatir, Dokter Spesialis Anak sekaligus influencer kesehatan Lucky Yogasatria dalam unggahan videonya mengatakan, kondisi poop bayi yang cair merupakan hal normal di masa awal kelahiran.

“Bayi baru lahir itu memang seringnya cair. Jadi kalau bocor terus jangan-jangan yang dari awal salah itu bukan bayinya. Karena memang di fase newborn poop bayi itu sering lebih cair. Apalagi kalau masih full ASI gitu. Jadi kalau Ibu merasa kok poop-nya gampang nyebar gitu gampang rembes bahkan suka bocor ke belakang itu memang sering jadi tantangan di awal-awal,” kata dr. Lucky, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Dalam kondisi tersebut, biasa para ibu baru berusaha agar tinja bayi tidak merembes dengan cara mengganti popok bayi dengan berbagai jenis popok. Tapi, hal tersebut harus hati-hati mengingat kulit bayi yang baru lahir masih dalam kondisi sensitif.

Popok yang digunakan haruslah nyaman pada kulit bayi. Apalagi, jika popok itu ingin digunakan dalam jangka waktu yang lama. “Nah, masalahnya nih di usia segitu kulit bayi juga masih sensitif. Jadi yang kita pikirkan itu bukan cuma muat atau enggaknya tapi apa yang lama nempel di kulit bayi termasuk popok, itu aman nggak nempel berjam-jam?,” ucapnya.

Maka dari itu, dr. Lucky menyarankan agar memilih popok dengan bahan yang lembut, terbuat dari kapas dan cara pembuatannya aman dari bahan kimia serta pestisida. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru terhadap bayi seperti adanya iritasi kulit karena penggunaan popok yang lama untuk menampung poop bayi yang cair.

“Makanya sarannya pilih popok untuk newborn cari yang bahannya lembut, terbuat dari kapas yang proses pembuatannya aman dari bahan kimia, pestisida. Isinya itu organik cotton gitu. Karena bahan yang aman itu bisa membantu menjaga kelembaban kulit bayi dan membantu mengurangi resiko iritasi,” kata dr. Lucky.