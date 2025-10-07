Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Denise Chariesta Curhat PD Tak Lagi Indah Usai Menyusui

Aira Cecilia , Jurnalis-Selasa, 07 Oktober 2025 |22:08 WIB
Denise Chariesta Curhat PD Tak Lagi Indah Usai Menyusui
Denise Chariesta Menangis PD Tak Lagi Indah Usai Melahirkan. (Foto: IG Denise Chariesta)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram dan pebisnis Denise Chariesta kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan momen emosional di media sosialnya. Dalam sebuah video yang ia unggah, Denise terlihat menangis sambil menceritakan perubahan bentuk tubuhnya setelah melahirkan, khususnya pada bagian payudara, yang menurutnya tidak lagi seindah sebelum memiliki anak.

Dengan suara bergetar, Denise mengungkapkan bahwa perubahan tersebut membuatnya merasa kehilangan rasa percaya diri. Ia mengaku sulit menerima kondisi tubuhnya pascamelahirkan dan menyusui, meski tahu bahwa hal itu adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan.

Dalam unggahannya yang disertai video penuh emosi, Denise Chariesta menuliskan caption yang mencuri perhatian publik. Ia dengan jujur mengungkapkan rasa kecewanya terhadap bentuk tubuhnya pasca menyusui sang anak, Jaden.

“Bentuk payudara gue udah kayak nggak ada harga dirinya sejak DBF-in. Apa gue oplas aja ya nanti kelar DBF?” tulis Denise dalam unggahan tersebut.

Pernyataan itu menggambarkan pergulatan batin Denise yang sempat mempertimbangkan operasi payudara demi mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sebelum melahirkan dan menyusui. Ungkapan jujur itu membuat banyak pengikutnya merasa tersentuh dan akhirnya membanjiri kolom komentar dengan dukungan serta semangat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/618/3168951//ibu_hamil-Y7A6_large.jpg
6 Doa agar Persalinan Lancar dan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812//rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165348//marshella-OrxK_large.jpg
Profil Marshella Aprilia, Mantan Pacar Pertama Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/629/3164205//lisa-6OET_large.jpg
Hasil Tes DNA Anaknya dengan RK Negatif, Lisa Mariana: Bongkar Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160291//erika_carlina_dan_dj_bravy-mR5V_large.jpg
DJ Bravy Ungkap Kondisi Erika Carlina Usai Melahirkan, Berharap Segera Pulang dari RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213//jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement