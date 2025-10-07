Denise Chariesta Curhat PD Tak Lagi Indah Usai Menyusui

JAKARTA - Selebgram dan pebisnis Denise Chariesta kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan momen emosional di media sosialnya. Dalam sebuah video yang ia unggah, Denise terlihat menangis sambil menceritakan perubahan bentuk tubuhnya setelah melahirkan, khususnya pada bagian payudara, yang menurutnya tidak lagi seindah sebelum memiliki anak.

Dengan suara bergetar, Denise mengungkapkan bahwa perubahan tersebut membuatnya merasa kehilangan rasa percaya diri. Ia mengaku sulit menerima kondisi tubuhnya pascamelahirkan dan menyusui, meski tahu bahwa hal itu adalah proses alami yang dialami oleh setiap perempuan.

Dalam unggahannya yang disertai video penuh emosi, Denise Chariesta menuliskan caption yang mencuri perhatian publik. Ia dengan jujur mengungkapkan rasa kecewanya terhadap bentuk tubuhnya pasca menyusui sang anak, Jaden.

“Bentuk payudara gue udah kayak nggak ada harga dirinya sejak DBF-in. Apa gue oplas aja ya nanti kelar DBF?” tulis Denise dalam unggahan tersebut.

Pernyataan itu menggambarkan pergulatan batin Denise yang sempat mempertimbangkan operasi payudara demi mengembalikan bentuk tubuhnya seperti sebelum melahirkan dan menyusui. Ungkapan jujur itu membuat banyak pengikutnya merasa tersentuh dan akhirnya membanjiri kolom komentar dengan dukungan serta semangat.