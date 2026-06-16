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Intip Deretan Wisata Ikonik di Cape Verde, Negara yang Ramai Disorot Usai Menggila Imbangi Spanyol di Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |07:05 WIB
Intip Deretan Wisata Ikonik di Cape Verde, Negara yang Ramai Disorot Usai Menggila Imbangi Spanyol di Piala Dunia 2026
Deretan destinasi wisata ikonik Cape Verde. (Foto: Cape Verde)
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NAMA Cape Verde atau Tanjung Verde tengah menjadi sorotan setelah tim nasional (timnas) sepakbola mereka tampil menggila di Piala Dunia 2026. Kiper mereka, Vozinha, tampil heroik saat hadapi Timnas Spanyol.

Alhasil, Cape Verde berhasil rebut 1 poin perdananya di Piala Dunia 2026 karena laga berakhir imbang 0-0. Di balik prestasi sepak bolanya, negara kepulauan yang terletak di lepas pantai barat Afrika ini ternyata menyimpan banyak destinasi wisata eksotis yang belum banyak diketahui wisatawan dunia.

Vozinha menangis kelar laga Timnas Spanyol vs Cape Verde @eurofootcom

Cape Verde dikenal dengan pantai berpasir putih, perairan biru jernih, hingga lanskap vulkanik yang menakjubkan. Berikut beberapa tempat wisata yang menjadi daya tarik utama negara tersebut:

1. Santa Maria Beach

Santa Maria Beach

Pantai Santa Maria menjadi salah satu ikon wisata Cape Verde. Hamparan pasir putih yang luas dipadukan dengan air laut berwarna turquoise membuat lokasi ini populer untuk berjemur, berenang, hingga olahraga air seperti selancar angin dan kitesurfing.

Selain pemandangan yang memukau, kawasan ini juga memiliki deretan restoran dan kafe. Wisata ini ramai dikunjungi wisatawan.

2. Pico do Fogo

Pico do Fogo

Bagi pencinta petualangan, gunung berapi aktif Pico do Fogo menjadi destinasi wajib. Dengan ketinggian hampir 3.000 meter, Pico do Fogo merupakan titik tertinggi di Cape Verde.

Wisatawan dapat melakukan pendakian sambil menikmati panorama alam yang dramatis. Kamu juga bisa melihat langsung kawasan yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik.

3. Buracona

Buracona

Buracona terkenal dengan fenomena alam yang disebut "Blue Eye". Saat sinar matahari mengenai kolam alami di dalam batuan vulkanik, airnya memancarkan warna biru yang sangat indah. Lokasi ini menjadi salah satu spot fotografi paling populer di Cape Verde.

 

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