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Dari Ayah ke Anak, Okie Agustina Soroti Sikap Pasha Ungu yang Menurun pada Kiesha Alvaro

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |08:05 WIB
Dari Ayah ke Anak, Okie Agustina Soroti Sikap Pasha Ungu yang Menurun pada Kiesha Alvaro
Keisha Alvaro dan Okie Agustina. (Foto: Instagram/@okieagustina)
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JAKARTA Okie Agustina dibuat terkejut melihat semakin banyak sikap dan kebiasaan mantan suaminya, Pasha Ungu, yang kini terlihat pada diri putra mereka, Kiesha Alvaro. Seiring bertambahnya usia, Kiesha dinilai memiliki karakter yang sangat mirip dengan sang ayah, mulai dari cara berpikir, sikap dalam menghadapi masalah, hingga kepribadiannya sehari-hari.

Tak heran, Okie pun spontan menyebut putranya sebagai sosok yang "bapaknya banget". Ini jadi ungkapan yang sekaligus menunjukkan bagaimana pengaruh orangtua dapat membentuk karakter anak melalui proses parenting yang berlangsung sejak kecil.

Keisha Alvaro. (Foto: instagram @keisha.alvaro)

1. Keisha Alvaro Mirip Pasha Ungu

Hubungan Kiesha Alvaro dan ayahnya, Pasha Ungu, memang sempat mengalami pasang surut dan berjarak cukup lama. Namun, Okie Agustina mengakui bahwa ikatan darah tak bisa menepis kemiripan mereka dalam berbagai hal.

Menurut Okie, banyak sifat mantan suaminya itu yang masuk ke dalam diri anak sulungnya itu. Mulai dari bakat bermusik hingga aksi panggung Kiesha saat ini dinilai persis dengan sosok Pasha Ungu.

Hal ini pun sempat membuatnya bingung lantaran Kiesha tidak tumbuh besar di bawah asuhan Pasha secara langsung.

"Agak bingung juga ya, karena mungkin kalian tahu dulu Kiesha ada berjarak sama ayahnya," kata Okie Agustina di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Tapi namanya genetik, dari kecil nggak dekat, nggak suka nonton (ayahnya), tapi begitu dia manggung gayanya gaya bapaknya," imbuhnya.

 

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