Didik Cucu ala VOC, Ibu Denise Chariesta Dapat Dukungan Netizen

POLA asuh Denise Chariesta pada anak semata wayangnya, Jaden, kembali menjadi perbincangan. Denise dinilai tidak tegas dalam mendidik putranya.

Namun menariknya, kini ibu Denise yang juga oma dari Jaden, ikut turun tangan mengasuh cucunya tersebut. Berbeda dengan Denise, gaya didik yang diterapkan Oma justru lebih tegas.

1. Didik Cucu ala VOC

Salah satunya tampak dari video terbaru di akun TikTok Denise Chariesta. Ibu Denise tampak mencoba menenangkan sekaligus menegur sang cucu yang kini hobi merusak barang-barang yang ada di rumah, salah satunya televisi.

Dengan nada tegas, ibunda Denise terdengar menggertak cucunya. Dia meminta sang cucu berhenti berbuat nakal.

“Gak bisa diem sekarang, apa aja mau dilempar. Mana cabenya? Cabenya yang gede!” ujar ibu Denise dalam video tersebut.