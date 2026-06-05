Anak Terlihat Diam, Apakah Berarti Baik-Baik Saja?

ORANGTUA merasa tenang ketika melihat anak mereka lebih banyak diam, tidak banyak mengeluh, dan tampak tidak membuat masalah. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Diam bukan selalu tanda bahwa anak baik-baik saja. Dalam beberapa situasi, diam justru bisa menjadi cara anak menyimpan perasaan, kebingungan, atau masalah yang belum mampu mereka ungkapkan.

Apalagi, sekarang muncul fenomena baru soal anak yang lebih nyaman curhat ke teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Tak ayal, orangtua harus waspada dan peka dengan kondisi anak.

1. Pentingnya Peka terhadap Perubahan Anak

Psikolog Anak Remaja dan Keluarga, Sani Budiantini, S.Psi, Psi, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone mengatakan orangtua sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan anak. Meskipun tidak selalu terlibat dalam percakapan panjang setiap hari, orangtua dan anak tetap bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari.

Anak berlalu-lalang di rumah, makan bersama, berangkat sekolah, atau sekadar beraktivitas di sekitar keluarga. Kedekatan inilah yang seharusnya menjadi modal bagi orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak.

Salah satu kunci utama adalah memperhatikan perubahan perilaku, suasana hati, dan kebiasaan anak. Orangtua perlu mengenali karakter dasar anak terlebih dahulu agar dapat menyadari ketika ada sesuatu yang berbeda.

“Sebenarnya gini, orangtua kan orang yang dekat dengan anak. Sebenarnya orangtua dengan anak itu bersinggungan, walaupun enggak ngomong, anak seliweran di rumah. Sebenarnya orangtua harus peka melihat mood anak, ekspresi anak, perilaku anak, melihat type anak,” ujar Sani.

“Misalnya ini anak doyan banget mpek-mpek dikasih mpek-mpek kok enggak dimakan ya, kenapa ya. Atau misalnya anak lebih malas ke sekolah sebenarnya orangtua harus peka dulu sih peka terhadap perubahan perilaku atau mood terhadap anak,” lanjutnya.

Tidak semua anak mampu mengungkapkan masalahnya secara langsung. Ada anak yang menjadi lebih sensitif, mudah marah, lebih pendiam, atau justru menarik diri dari aktivitas yang biasanya mereka sukai. Karena itu, orang tua perlu lebih waspada terhadap perubahan yang muncul, meskipun anak tidak pernah bercerita atau mengeluh.