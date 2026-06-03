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Demi Kualitas Hidup Anak, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Putuskan Pindah ke Bali

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |20:05 WIB
Demi Kualitas Hidup Anak, Steffi Zamora dan Nino Fernandez Putuskan Pindah ke Bali
Steffi Zamora dan Nino Fernandez putuskan pindah ke Bali. (Foto: Instagram/@steffizamora)
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PASANGAN selebriti, Nino Fernandez dan Steffi Zamora, memutuskan untuk pindah ke Bali. Mereka memilih meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta.

Keputusan ini diambil demi kualitas hidup sang anak tercinta. Kini, Steffi dan juga Nino pun siap memulai babak baru kehidupannya di Bali.

Steffi Zamora

1. Alasan Pindah ke Bali

Satu hal yang membuat mereka yakin pindah ke Bali adalah ingin memperbaiki kualitas hidup keluarga, terutama untuk sang buah hati, yaitu Kaia. Kabar itu mereka sampaikan melaui chanel YouTube mereka Fernandez Family.

Dalam video tersebut, Steffi dan Nino mengungkap akan tetap mempertahankan rumah di Jakarta. Meskipun, mereka berencana menetap dalam jangka panjang di Pulau Dewata.

“Jadi kita mau pindah ke Bali,” ujar Steffi Zamora.

2. Sudah Lama Ingin Pindah ke Bali

Steffi sendiri mengaku sebenarnya sudah lama memiliki keinginan untuk tinggal di Bali. Ia sejak dulu sudah membayangkan jika memiliki keluarga nantinya akan menetap di Bali.

“Kalau aku pribadi punya bayangan tuh emang aku tuh kalau berkeluarga tuh pasti di Bali,” kata Steffi.

Namun, keputusan untuk segera merealisasikan rencana tersebut ternyata semakin kuat setelah bayi mereka memasuki lima bulan. Steffi merasa kondisi lingkungan tempat tinggal mereka di Jakarta menjadi pertimbangan utama.

Steffi menilai kualitas udara di sekitar rumah kurang ideal untuk tumbuh kembang anak. Apalagi, Steffi dan Nino memang lebih menyukai suasana alam ketimbang perkotaan.

“Kita pengen punya kualitas hidup yang lebih baik daripada di Jakarta. Kita tuh suka yang nature, kita nggak suka polusi. Kita pengen Kaya ini tumbuh jadi anak yang lihat ijo-ijo,” ujarnya.

 

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