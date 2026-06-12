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Viral! Siswi SMA Tenggelam saat Foto di Tebing Apparalang Bulukumba

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Siswi SMA Tenggelam saat Foto di Tebing Apparalang Bulukumba
Siswi tenggelam saat foto di tebing. (Foto: Tiktok)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan tenggelam saat berfoto di sebuah tempat wisata. Dia tenggelam saat foto di Tebing Apparalang Bulukumba.

Nyawa siswi SMA itu pun tak tertolong hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Kejadian ini jadi sorotan besar.

Siswi tenggelam

1. Tenggelam saat Foto

Siswi bernama Elmi yang berusia 17 tahun dilaporkan tenggelam saat sedang berwisata di kawasan Tebing Apparalang, Desa Lembanna, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 7 Juni 2026.

Elmi diketahui sempat jatuh ke laut saat berfoto di salah satu titik wisata tersebut. Berdasarkan keterangan, korban datang ke lokasi wisata Apparalang bersama keluarganya.

Elmi pun turut berfoto di area tebing yang kerap dijadikan spot foto. Diduga, korban terpeleset setelah terkena hempasan ombak di sekitar pinggir tebing.

Akibat kejadian tersebut, korban langsung terjatuh ke laut dan terseret arus. Situasi di lokasi yang cukup curam dan tinggi membuat warga maupun pengunjung lain kesulitan untuk memberikan pertolongan.

 

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