Viral! Nenek Temukan Dompet di Jalan Minta Tebusan Rp1 Juta ke Pemilik, Netizen: Astagfirullah!

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang nenek menemukan dompet di jalanan. Video jadi sorotan karena dirinya meminta tebusan Rp1 juta kepada pemilik dompet tersebut.

Padahal, sang pemilik sudah mau memberikan uang kepada nenek itu, namun nominalnya tak sebesar yang diinginkan lansia tersebut. Video ini mengundang beragam komentar netizen yang merasa gemas.

1. Nenek Temukan Dompet

Dilansir dari akun Instagram @tante.rempong.official, seorang nenek yang ditemani suaminya mendadak viral di media sosial. Pasangan lansia itu diketahui berprofesi sebagai penjual siomay di Sragen, Jawa Tengah.

Nenek itu disebut-sebut meminta uang kepada pemilik dompet yang ditemukan. Kejadian bermula saat seorang warga bernama Ahmad Baharu kehilangan dompet ketika berada di kawasan Sumberlawang, Sragen.

Setelah menyadari dompetnya hilang, korban kemudian mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari rekaman tersebut, terlihat dompet miliknya ditemukan oleh pasangan lansia penjual siomay yang sedang berjualan di area tersebut.

Dompet itu diketahui berisi dokumen penting seperti KTP, STNK, serta uang tunai sekitar Rp400 ribu. Saat korban berusaha mengambil kembali dompetnya, muncul perdebatan terkait permintaan uang dari pihak penemu.

Dalam video yang viral, pasangan lansia tersebut disebut meminta uang tambahan hingga Rp1 juta sebagai syarat pengembalian dompet. Padahal, sang pemilik sudah menyatakan bahwa nenek itu bisa mengambil uang Rp400 ribu yang berada di dompetnya. Namun, nenek itu malah meminta lebih. Kabarnya, kasus ini sudah berlanjut ke pihak kepolisian.