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Viral! Pria Panik saat Gempa 7,7 Magnitudo Guncang Manado, Keluar Rumah Tanpa Busana Sambil Sabunan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |23:05 WIB
Viral! Pria Panik saat Gempa 7,7 Magnitudo Guncang Manado, Keluar Rumah Tanpa Busana Sambil Sabunan
Pria panik saat gempa. (Foto: Instagram/@lambeturahkawanua)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan pria merasa panik saat gempa berskala 7,7 Magnitudo mengguncang Manado, Sulawesi Utara pada Senin 8 Juni 2026 pagi WIB. Pria itu diketahui tengah mandi saat gempa terjadi.

Alhasil, demi menyelamatkan diri, pria tersebut langsung keluar dari kamar mandi. Netizen pun dibuat salah fokus dengan pria tersebut yang keluar rumah tanpa busana sambil sabunan.

Pria panik saat gempa

1. Panik saat Gempa 7,7 Magnitudo Guncang Manado

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @lambeturahkawanua, Selasa (9/6/2026), terlihat seorang pria berkacamata berusaha menyelamatkan diri usai gempa berskala 7,7 Magnitudo mengguncang Manado. Saat gempat terjadi, dia tampaknya tengah mandi.

Hal itu terlihat dari penampilan pria tersebut yang keluar tanpa busana. Dia hanya mengenakan handuk berwarna ungu.

Penampilannya makin jadi sorotan karena sabun terlihat masih menyelimuti tubuh pria tersebut. Di rambutnya, busa shampo pun masih terlihat.

“Keselamatan yang utama,” bunyi caption unggahan tersebut.

 

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Topik Artikel :
Pria Panik Gempa Video Viral Viral
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