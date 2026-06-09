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Viral Anak Ruben Onsu Pijit Pacar Sarwendah, Kuasa Hukum: Orang Asing Jadi Ayah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |12:15 WIB
Viral Anak Ruben Onsu Pijit Pacar Sarwendah, Kuasa Hukum: Orang Asing Jadi Ayah
Viral Anak Ruben Onsu Pijit Pacar Sarwendah, Kuasa Hukum: Orang Asing Jadi Ayah (Foto: Tiktok)
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JAKARTA – Video yang memperlihatkan putri bungsu Ruben Onsu, Thania Putri Onsu, memijit punggung Giorgio Antonio menggunakan kaki menjadi perbincangan di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan kekhawatiran kliennya terkait kedekatan anak-anak dengan sosok lain di luar keluarga.

Minola mengaku belum sempat melihat langsung video yang beredar. Namun, ia menilai situasi tersebut berkaitan dengan kekhawatiran Ruben mengenai relasinya dengan anak-anak pasca perceraian.

“Yang dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah,” kata Minola, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Menurut Minola, tindakan seorang anak memijit orang dewasa mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, dari sudut pandang Ruben, peristiwa tersebut memiliki makna yang lebih mendalam.

“Meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa, anak kecil kita minta untuk memijiti punggung kita. Namun, kalau dari sisi kacamata Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya itu sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal, ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu selayaknya seorang ayah,” ujarnya.

Ruben Onsu dan Anak (IG)

Ayah Dianggap Orang Asing

Minola mengatakan Ruben memiliki kekhawatiran bahwa dirinya perlahan dianggap asing oleh anak-anaknya sendiri. Karena itu, hak untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan dalam kesepakatan pasca perceraian.

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