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Viral! Pasangan Batalkan Pesta Pernikahan Mewah demi Uang Dipakai Honeymoon ke 48 Negara

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |09:05 WIB
Viral! Pasangan Batalkan Pesta Pernikahan Mewah demi Uang Dipakai Honeymoon ke 48 Negara
Pasangan putuskan batalkan pesta pernikahan mewah. (Foto: Instagram/@tante.rempong.official)
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PASANGAN kekasih viral di media sosial usai memutuskan membatalkan pesta pernikahan mewahnya. Alasannya pun menyentuh dan bikin netizen terkagum-kagum.

Pasalnya, pasangan tersebut memilih tak menggelar pesta mewah di hari spesialnya karena ingin memakai dana untuk honeymoon. Tak tanggung-tanggung, bulan madu dilakukan selama 400 hari ke 48 negara.

Pasangan jepang

1. Batalkan Pesta Pernikahan

Dilansir dari akun Instagram @tante.rempong.official, pasangan asal Jepang, Kaz dan Mariko Yamaguchi, memilih tak menggelar resepsi mewah yang hanya berlangsung satu malam. Mereka memutuskan menggunakan dana pernikahan untuk jalan-jalan keliling dunia.

Perjalanan ini jadi bulan madu impian Kaz dan Mariko. Bulan madu pun tak hanya berlangsung beberapa minggu, melainkan 400 hari!

Kaz dan Mariko menjelajahi berbagai negara di beberapa benua selama kurang lebih 400 hari. Dalam perjalanan tersebut, mereka berhasil mengunjungi sekitar 48 negara.

Tentunya, pengalaman ini jadi begitu berkesan. Bahkan, Kaz dan Mariko dipastikan takkan pernah melupakan momen tersebut.

 

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