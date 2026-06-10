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Confeti Love hingga Moonlit Blush, Ini Makna di Balik Pendant Koleksi Baru Nagita Slavina x ISAGO

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |11:00 WIB
Confeti Love hingga Moonlit Blush, Ini Makna di Balik Pendant Koleksi Baru Nagita Slavina x ISAGO
Nagita Slavina x ISAGO. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)
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JAKARTA - Koleksi perhiasan Love, Everyday hasil kolaborasi ISAGO Jewels dan Nagita Slavina tak hanya menawarkan desain yang cantik, tetapi juga menyimpan filosofi di balik setiap produknya. Dalam koleksi ini, heart pendant sekaligus menjadi simbol utama kampanye Love, Everyday. 

Menariknya, setiap pendant dalam koleksi ini memiliki karakter dan makna yang berbeda. Namun seluruhnya tetap terhubung dalam satu pesan besar tentang cinta dalam keseharian.

Salah satu jenisnya adalah Confeti Love Pendant yang tersedia dalam pilihan warna silver dan gold. Pendant ini dihiasi batu Cubic Zirconia multicolor yang tersebar menyerupai serpihan konfeti.

Desain tersebut digambarkan sebagai simbol kebahagiaan kecil yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk hatinya yang sederhana dipadukan dengan warna-warni batu yang memantulkan cahaya, mencerminkan hari-hari yang penuh kejutan.

Selain itu, ada Love Token Pendant yang juga hadir dalam pilihan silver dan gold. Pendant berbentuk hati ini dilengkapi detail sunburst yang memancar ke segala arah. Desain tersebut menggambarkan cinta yang hadir secara tulus tanpa perlu ditunjukkan secara berlebihan. 

Koleksi Baru Nagita Slavina x ISAGO
Koleksi Baru Nagita Slavina x ISAGO. (Foto: dok Mei Sada Sirait/Okezone)

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