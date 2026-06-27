Mewah! Sus Rini Pakai Tas Rp29,3 Juta saat Liburan di Kapal Pesiar Bersama Keluarga Raffi Ahmad

SUS Rini yang merupakan pengasuh Rayyanza Malik Ahmad atau Cipung tengah jadi sorotan. Sebab, dia kedapatan memakai tas mewah saat menikmati liburan bersama keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Sus Rini tampak menenteng tas mewah dari rumah mode asal Prancis, Louis Vuitton, yang ditaksir bernilai Rp29,3 juta! Momen itu terjadi saat dirinya berada di kapal pesiar Disney Cruise Adventure.

1. Tas Mewah Sus Rini

Dalam sejumlah foto yang beredar di media sosial, Sus Rini terlihat menikmati suasana kapal pesiar bersama dua rekan sesama pengasuh, yakni Sus Ayu dan Mbak Lala. Ketiganya tampil kompak dengan busana kasual yang nyaman untuk liburan.

Namun, perhatian warganet justru tertuju pada tas selempang yang dikenakan Sus Rini. Berdasarkan penelusuran, tas tersebut merupakan tipe Louis Vuitton Pochette Felicie Monogram, salah satu koleksi ikonis dari Louis Vuitton. Harga resminya diperkirakan mencapai Rp29.300.000.

Louis Vuitton Pochette Félicie dikenal sebagai tas berukuran ringkas dengan motif monogram khas LV. Meski terlihat mungil, tas ini memiliki dua kantong yang dapat dilepas, yakni kantong beritsleting dan kantong datar dengan delapan slot kartu.

Tas tersebut juga dilengkapi tali rantai berwarna emas yang dapat dilepas sehingga bisa digunakan sebagai tas bahu maupun crossbody. Kombinasi desain elegan dan fungsi praktis membuat seri ini menjadi salah satu favorit pencinta fashion.