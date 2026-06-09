Luminary Heart, Koleksi Andalan Isago x Nagita Slavina yang Bisa Dipadukan dengan Beragam Aksesori

JAKARTA – Isago resmi berkolaborasi dengan Nagita Slavina dengan mengeluarkan set perhiasan bertajuk Love Everyday. Luminary Heart pun jadi koleksi andalan dalam kolaborasi ini.

Desain perhiasan Isago x Nagita Slavina sendiri dirilis dalam tema ini bernuansa feminin. Untuk Luminary Heart, ini bisa dipadukan dengan beragam aksesori.

1. Luminary Heart Koleksi Andalan

Salah satu yang menjadi unggulan adalah produk bernama Luminary Heart. Co-Founder sekaligus Product Director Isago, Natalia, menjelaskan bahwa Luminary Heart dirancang agar dapat digunakan secara fleksibel dan dipadukan dengan berbagai aksesori lain.

Menurutnya, konsep tersebut dibuat untuk memberikan lebih banyak pilihan gaya bagi para pengguna.

“Unggulan kita itu ada Luminary Heart. Jadi ini kenapa unggulan? Soalnya actually with this kita bisa pasangin juga kita punya Love Token,” ujar Natalia.

2. Dikombinasikan dengan Berbagai Elemen

Menurut Natalia, desain ini bisa dikombinasikan dengan berbagai elemen lain. Dengan begitu, tampilannya bisa bervariasi.

“Jadi kayak bukan pakai satu macam saja, bisa kita pairing, bisa jadi kayak ada necklace-nya juga. Jadi bisa a lot of choices sih jadi orang bisa pakai,” ujar Natalia.

Luminary Heart dapat dikombinasikan dengan perhiasan sesuai karakter dan gaya masing-masing. Sementara itu, desain Luminary Heart juga memiliki karakter khas lainnya.