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Isago Kolaborasi dengan Nagita Slavina, Luncurkan Koleksi Perhiasan Love Everyday yang Penuh Makna

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |16:12 WIB
Isago Kolaborasi dengan Nagita Slavina, Luncurkan Koleksi Perhiasan Love Everyday yang Penuh Makna
Isago kolaborasi dengan Nagita Slavina. (Foto: Mei Sada/Okezone)
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JAKARTA – Brand perhiasan Isago resmi berkolaborasi dengan selebriti Tanah Air, Nagita Slavina. Kolaborasi ini bertajuk Love Everyday.

Koleksi Love Everyday hadir dengan pesan untuk merayakan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. CEO dan Co-Founder Isago, Valencia Tanoesoedibjo, mengatakan kolaborasi tersebut berawal dari keinginan perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui eksplorasi material dan kampanye baru yang lebih dekat dengan keseharian.

Isago kolaborasi dengan Nagita Slavina

Menurut Valencia, sosok Nagita Slavina merepresentasikan nilai-nilai yang ingin disampaikan dalam kampanye tersebut. Untuk itulah, Gigi -sapaan akrab Nagita- dipilih dalam kolaborasi ini.

“Awal mulanya itu, kita mau bikin Isago merambah untuk lebih dari pop-in store. Sama Nagita Slavina kita mau coba materi-materi baru, dan kita pengin ngeluarin campaign namanya ‘Love Everyday’. Dan kita merasa itu sangat embody Gigi banget karena Gigi itu orangnya genuine, warm, spirit person, terus pas banget juga jadi partner kita,” ujar Valencia Tanoesoedibjo saat ditemui di Ashta District 8, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).

1. Tak Hanya Bicara soal Cinta Romantis

Valencia menjelaskan bahwa kampanye Love Everyday tidak hanya berbicara tentang cinta romantis. Love Everyday yang dimaksud juga lebih universal seperti kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kolaborasi ini, Isago berharap para perempuan dapat lebih menghargai momen-momen kecil. Dia berharap Love Everyday membawa kebahagiaan menjadi bagian dari ekspresi diri.

 

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