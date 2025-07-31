Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!

JAKARTA – ISAGO brand perhiasan bergengsi lokal yang mengusung konsep #ConsciousLuxury dengan 14K recycled gold dan lab-grown diamonds merayakan ulang tahun pertama dalam perjalanannya di industri perhiasan lokal.

Ulang tahun pertama ini menjadi momentum istimewa bagi ISAGO untuk merefleksikan perjalanan yang telah dilalui.

Dalam semangat tersebut, ISAGO meluncurkan kampanye spesial bertajuk “Top Spender Challenge”, dengan hadiah utama iPhone 16 untuk pelanggan dengan akumulasi pembelanjaan tertinggi selama periode ulang tahun.

Program ini berlangsung dari 14 Juli - 14 Agustus 2025 dan berlaku untuk semua pembelian melalui official store ISAGO dan website resmi www.isagojewels.com.

Menurut Valencia Tanoesoedibjo, Co-Founder ISAGO Jewels, kampanye ini merupakan bentuk apresiasi tulus dari brand kepada para pelanggan setia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ISAGO sejak awal berdiri. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ISAGO selama satu tahun terakhir tidak lepas dari kepercayaan dan antusiasme luar biasa dari para pelanggan, yang telah memilih ISAGO bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai bagian dari cerita dan momen bermakna dalam hidup mereka.

“Di ISAGO, kami percaya bahwa loyalitas patut dirayakan. Top Spender Challenge ini adalah cara kami mengucapkan terima kasih dari hati, membalas dukungan luar biasa Anda dengan kebahagiaan yang tak kalah besar," ujarnya.

Lebih dari sekadar program apresiasi, Valencia memandang inisiatif ini sebagai refleksi dari nilai yang selalu dipegang ISAGO—bahwa setiap hubungan yang terjalin dengan pelanggan adalah investasi jangka panjang, penuh kehangatan, makna, dan rasa percaya. ISAGO ingin tumbuh bersama komunitasnya, dan momen ulang tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan betapa berharganya peran pelanggan dalam membentuk identitas brand.

Seluruh pelanggan yang melakukan pembelian selama periode berlangsung, baik secara online maupun offline, berkesempatan untuk masuk ke dalam sistem perhitungan total transaksi. Agar transaksi dapat tercatat secara resmi, pelanggan perlu mengisi formulir yang tersedia melalui barcode pada thank you card yang disertakan dalam setiap pembelian.

Selain itu, formulir ini juga dapat diakses melalui tautan yang tersedia di laman Instagram resmi Isago (@isagojewels).

Peserta dengan total pembelanjaan tertinggi akan diumumkan sebagai pemenang dan berhak membawa pulang hadiah utama iPhone 16. Selain hadiah utama, ISAGO juga akan membagikan sejumlah hadiah menarik lainnya untuk pelanggan dengan urutan pembelanjaan tertinggi berikutnya.

Untuk menjaga transparansi, leaderboard akan diperbarui secara berkala melalui website resmi ISAGO di www.isagojewels.com.