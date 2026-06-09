Lagi Viral Minum Olive Oil dan Lemon Shot, Benarkah Menyehatkan?

JAKARTA – Tren mengonsumsi campuran minyak zaitun extra virgin dan perasan lemon lagi viral di media sosial. Minuman sederhana yang dikenal sebagai olive oil and lemon shot ini disebut-sebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, mulai dari membantu pencernaan hingga membuat kulit tampak lebih sehat.

Kombinasi dua bahan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Minyak zaitun dan lemon telah lama digunakan dalam pola makan sehat maupun pengobatan rumahan. Namun belakangan, keduanya semakin populer sebagai minuman yang dikonsumsi pada malam hari.

Melansir laman Vogue, para pendukung tren ini meyakini bahwa minyak zaitun dan lemon dapat bekerja bersama untuk mendukung fungsi pencernaan serta memberikan asupan antioksidan bagi tubuh. Banyak yang mengklaim minuman tersebut membantu meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan kulit, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh.

Diklaim Membantu Pencernaan

Salah satu alasan utama tren ini populer adalah karena manfaatnya yang dikaitkan dengan kesehatan pencernaan. Minyak zaitun dipercaya membantu melumasi saluran pencernaan, sementara lemon dapat merangsang produksi cairan lambung yang berperan dalam proses pencernaan makanan.

Kombinasi keduanya disebut dapat membantu memperlancar buang air besar dan mengurangi rasa tidak nyaman setelah makan malam. Karena itu, banyak orang mengonsumsinya menjelang waktu tidur.