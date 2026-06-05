Mengenal Gejala, Penyebab, dan Pengobatan Lipoma Seperti yang Dialami Raffi Ahmad

JAKARTA - Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, mengungkapkan dirinya akan menjalani operasi setelah ditemukan benjolan di bagian bahu usai menunaikan ibadah haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, benjolan tersebut diduga merupakan lipoma, kista, atau jenis benjolan jinak lainnya yang umumnya tumbuh di bawah kulit.

Dalam unggahannya, Raffi mengungkapkan bahwa benjolan tersebut kemungkinan merupakan lipoma, kista, atau jenis tumor jinak lainnya. Kondisi ini pun membuat banyak orang penasaran mengenai apa itu lipoma, penyebabnya, serta bagaimana cara penanganannya.

Apa Itu Lipoma?

Melansir laman RS Mitra Keluarga, lipoma adalah benjolan yang tumbuh di bawah permukaan kulit akibat pertumbuhan sel lemak yang berlebihan.

Secara umum, lipoma tergolong tumor jinak yang tidak berbahaya. Dalam banyak kasus, kondisi ini tidak memerlukan penanganan khusus karena tidak merusak atau mengganggu jaringan sehat di sekitarnya.

Namun, jika ukurannya semakin besar, menimbulkan rasa tidak nyaman, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau menyebabkan nyeri, penderita sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Gejala Lipoma

Pada tahap awal, banyak penderita tidak menyadari keberadaan lipoma.

Pasalnya, lipoma biasanya berawal dari benjolan kecil yang tumbuh sangat lambat sehingga sering kali tidak menimbulkan keluhan selama bertahun-tahun.

Gejala umumnya baru muncul ketika ukuran lipoma membesar dan mulai menekan jaringan di sekitarnya, seperti otot, saraf, pembuluh darah, atau tulang. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri atau sensasi kesemutan pada area yang terkena.