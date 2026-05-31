6 Bahaya Masturbasi Tiap Hari, Tubuh Gampang Lelah hingga Mudah Cemas

JAKARTA - Masturbasi umumnya merupakan aktivitas seksual yang normal dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Namun, jika dilakukan terlalu sering hingga mengganggu rutinitas sehari-hari, kebiasaan ini dapat berdampak pada kondisi fisik maupun psikologis seseorang.

Berbagai mitos kerap mengaitkan masturbasi dengan kemandulan atau gangguan seksual permanen. Faktanya, sebagian besar anggapan tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Meski demikian, masturbasi yang dilakukan secara berlebihan tetap dapat menimbulkan sejumlah efek yang mengganggu kenyamanan dan kualitas hidup. Berikut beberapa dampak yang dapat muncul jika masturbasi dilakukan terlalu sering dilansir dari laman Miracleshealth.

Bahaya Terlalu Sering Masturbasi

1. Tubuh Mudah Lelah

Setelah orgasme, tubuh melepaskan sejumlah hormon yang berkaitan dengan rasa rileks dan kantuk. Karena itu, sebagian orang dapat merasa lemas atau mengantuk setelah masturbasi.

Jika dilakukan berkali-kali dalam sehari, kondisi tersebut berpotensi membuat tubuh terasa kurang bertenaga, terutama bila disertai kurang tidur, stres, atau pola hidup yang tidak sehat.

2. Sensitivitas Organ Intim Berkurang