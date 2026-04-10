HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta Keperkasaan Pria Menurun di Usia 30 Tahun? Ini Kata Dokter Boyke

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |11:25 WIB
JAKARTA - Keperkasaan pria kerap dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam hubungan, terutama bagi pasangan suami istri. Namun, banyak yang bertanya apakah kondisi tersebut menurun saat memasuki usia 30 tahun.

Namun, keperkasaan pria tak selamanya bertahan. Pakar seksologi Tanah Air, dr. Boyke Dian Nugraha melalui video di akun Instagram wishdrboyke, menjelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan oleh menurunnya hormon testosteron pada laki-laki di usia tersebut.

“Karena secara bertahap perlahan-lahan penelitian menunjukkan hormon testosteronnya mulai berkurang setengah sampai satu persen,” kata dia dalam unggahan videonya.

Penurunan tersebut bisa saja disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Khususnya terkait konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung lemak seperti gorengan dan santan. Kondisi tersebut juga bisa semakin parah jika laki-laki tidak rajin berolahraga.

“Apalagi kalau tuh cowok memang sudah pola hidupnya enggak sehat, merokok, begadang, enggak mau berolahraga, makan sembarangan, makan lemak, gorengan, santan, wah turunnya makin dalam,” ucap dia.

Maka dari itu, penting bagi laki-laki di usia produktif kisaran 25 tahun untuk menjaga pola hidup, mulai dari makanan hingga aktivitas olahraga yang rutin agar keperkasaan tidak cepat melemah.

“Oleh karena itu, usia 25 penting loh. Itu poin juga buat cowok ya untuk tetap menjaga kesehatannya. Jadi sudah mulai dari 5 tahun sebelumnya,” pungkas dia.

