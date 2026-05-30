HOME WOMEN MOM AND KIDS

Wamenkes Bicara soal Fertilitas, 4–6 Juta Pasangan di Indonesia Butuh Intervensi Medis untuk Punya Anak

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |15:05 WIB
Wamenkes RI, Dante Saksono Harbuwono. (Foto: Kemenkes RI)
JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, menyoroti penjagaan dan kestabilan angka fertilitas atau kesuburan masyarakat demi pertumbuhan generasi muda. Hal itu disampaikan Dante mengingat saat ini kondisi infertilitas dialami oleh 10 hingga 15 persen pasangan usia subur di Indonesia.

Jika direpresentasikan secara jumlah, ada sekitar 4 juta sampai 6 juta pasangan yang membutuhkan intervensi medis untuk bisa mendapatkan keturunan. Karena itu, hal ini turut jadi sorotan dari Wamenkes.

Wamenkes Dante

1. Soroti Isu Fertilitas

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2025, tercatat sekitar 17,5% populasi dewasa atau 1 dari 6 orang di dunia mengalami infertilitas. Maka dari itu, angka kesuburan atau fertilitas perlu dijaga agar angka kelahiran tidak menurun.

Dengan begitu, Indonesia semakin banyak memiliki generasi emas di masa depan. Khususnya pada 2045 yang disebut sebagai masa Indonesia emas.

“Kalau nanti generasi ini pertumbuhannya bagus, maka kita akan punya usia produktif yang bagus di tahun 2045 yang disebut sebagai masa Indonesia Emas. Ini harus dijaga kualitasnya," kata Dante dalam rilis keterangan resminya, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Di sisi lain, Dante juga menilai bahwa pelayanan terhadap fertilitas di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas angka fertilitas serta meningkatkan angka kelahiran anak. Terlebih, para pasien infertilitas yang datang ke layanan tersebut bukan hanya menginginkan kesembuhan, namun juga harapan terhadap kehadiran sesuatu yang baru.

“Pernahkah kita membayangkan betapa beratnya perjalanan sepasang suami istri yang datang ke klinik fertilitas? Mereka datang bukan untuk berobat dari sakit fisik, tetapi memperjuangkan sebuah kehidupan yang belum hadir. Di sinilah layanan fertilitas berbeda, yang kita rawat bukan hanya tubuh, tetapi juga jiwa dan harapan,” tambah dia.

 

