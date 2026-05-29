HOME WOMEN LIFE

Alasan Menyentuh Dewi Perssik Kuliah Jurusan Psikologi: Ingin Sembuhkan Luka Lama dan Jadi Ibu yang Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |11:33 WIB
Dewi Perssik putuskan kuliah jurusan psikologi. (Foto: Instagram/@dewiperssik9)
JAKARTA – Pedangdut Indonesia, Dewi Perssik, ungkap alasan menyentuh soal keputusannya berkuliah mengambil jurusan psikologi. Dia mengaku ingin sembuhkan luka lamanya dan menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi.

Ya, keputusan besar diambil Dewi Perssik. Dia kuliah lagi dengan jurusan psikologi di usianya yang sudah genap 40 tahun.

Dewi Perssik

1. Bukan Sekadar Mengejar Gelar

Alasan Dewi Perssik berkuliah saat ini ternyata bukan sekadar mengejar gelar. Mantan istri Aldi Taher itu ingin mendalami cara mendidik anak atau parenting sekaligus menyembuhkan luka di masa lalunya.

Sebagai orangtua tunggal bagi sang putra, Felice Gabriel, wanita yang akrab disapa Depe ini merasa perlu membekali diri dengan ilmu komunikasi yang baik. Ia ingin menjadi sosok ibu yang bisa mengerti kondisi psikologis anaknya.

"Bagaimana caranya aku bisa mendidik anak aku secara parenting orang tua yang single parent seperti itu aja. Walaupun tidak ada ibu yang sempurna di dalam hidup ini, tapi aku mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna untuk anak aku," ungkap Dewi Perssik di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 28 Mei 2026.

 

