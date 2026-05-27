Viral! Pengantin Potong Kue Pernikahan Pakai Parang, Netizen: Penampakan Golok Patimura

JAKARTA - Sebuah video pernikahan viral di media sosial setelah pasangan pengantin melakukan prosesi potong kue dengan cara yang tak biasa. Jika umumnya pengantin menggunakan pisau kue, pasangan ini justru memakai parang besar jenis “cakram” untuk memotong kue pernikahan mereka.

Aksi unik tersebut langsung menarik perhatian para tamu undangan yang tampak terkejut sekaligus antusias melihat prosesi tersebut. Suasana pun semakin meriah dengan sorakan dan tawa dari para tamu yang hadir.

Video itu diunggah akun TikTok @dionmundung31 dan dengan cepat ramai dibanjiri komentar warganet. Banyak netizen menyoroti ukuran parang yang digunakan hingga menyebutnya mirip golok milik tokoh pahlawan Pattimura.

“Penampakan Golok Pattimura,” tulis akun @Lus***************