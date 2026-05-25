Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terlalu Sering Menonton Film Porno Bisa Merusak Kesehatan Seksual Pria

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |02:08 WIB
Terlalu Sering Menonton Film Porno Bisa Merusak Kesehatan Seksual Pria
Terlalu Sering Menonton Film Porno Bisa Merusak Kesehatan Seksual Pria (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebiasaan menonton film porno secara berlebihan ternyata dapat berdampak pada kesehatan seksual pria. Bahkan, dalam beberapa kasus, kondisi tersebut disebut dapat memicu gangguan ereksi akibat kecanduan pornografi.

Dokter spesialis andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan bahwa kebiasaan PMO (Porn, Masturbation, and Orgasm) yang dilakukan secara berlebihan berpotensi menyebabkan Porn-Induced Erectile Dysfunction (PIED) atau gangguan ereksi akibat pornografi.

“Pada sebagian kecil kasus, bisa saja secara tidak langsung kebiasaan kecanduan bokep yang parah dan masturbasi ini dapat mengakibatkan gangguan ereksi pada seorang pria. Makanya ada istilah porn-induced erectile dysfunction alias disfungsi ereksi yang disebabkan karena pornografi,” kata dr. Jefry dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya.

Ia menjelaskan, otak yang terlalu sering menerima stimulasi tinggi dari konten pornografi akan terbiasa dengan lonjakan dopamin yang besar. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit terangsang oleh stimulus seksual yang normal bersama pasangan.

“Ketika kita menonton pornografi, otak kita dibanjiri dopamin yang sangat tinggi. Masalahnya, ketika dopamin ini terlalu tinggi, kita jadi sulit terangsang dengan hal-hal yang biasa, termasuk saat berhubungan dengan pasangan,” jelasnya.

Bahaya Keseringan Nonton Porno

Menurut dr. Jefry, kondisi tersebut bisa membuat seseorang merasa bosan atau kurang tertarik pada pasangan karena otaknya sudah terbiasa dengan berbagai fantasi dari tayangan pornografi.

“Ketika melihat pasangan, bawaannya jadi seperti tidak menarik. Karena di film porno ada berbagai macam genre yang memanjakan fantasi. Akhirnya pasangan dianggap membosankan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039619/social_media-IQdD_large.jpg
Tren Pornografi Anak Muda Meningkat, Media Sosial Jadi Sarangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/11/485/2103591/mengenal-deep-fake-masa-depan-industri-film-dewasa-xvKcV04PCl.png
Mengenal Deep Fake, Masa Depan Industri Film Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/03/196/2100275/kpppa-lakukan-tindakan-antisipatif-untuk-lindungi-anak-dari-pornografi-mi1qtQDtrB.jpg
KPPPA Lakukan Tindakan Antisipatif untuk Lindungi Anak dari Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/22/485/2069712/universitas-porno-pertama-di-dunia-dibuka-di-kolombia-RQ41qkDRHS.jpg
Universitas Porno Pertama di Dunia Dibuka di Kolombia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/18/481/1965662/peneliti-as-diberi-rp367-juta-oleh-pornhub-untuk-meneliti-dampak-pornografi-pada-otak-3AIDOO5LcA.jpg
Peneliti AS Diberi Rp367 Juta oleh Pornhub untuk Meneliti Dampak Pornografi pada Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/30/196/1892850/kakek-mesum-diciduk-polisi-karena-simpan-ratusan-konten-porno-di-laptop-MRwP5xqyIs.jpg
Kakek Mesum Diciduk Polisi karena Simpan Ratusan Konten Porno di Laptop
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement