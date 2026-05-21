Apakah Minuman Manis Pakai Gula Aren Lebih Sehat? Cek Faktanya

JAKARTA - Minuman berbahan gula aren kini semakin populer, mulai dari kopi susu hingga berbagai minuman kekinian lainnya. Banyak orang menilai gula aren lebih sehat dibanding gula putih karena dianggap lebih alami dan diproses secara tradisional.

Namun, benarkah minuman manis dengan gula aren lebih aman untuk kesehatan jika dikonsumsi rutin? Berikut faktanya.

Asal-usul Gula Aren

Gula aren berasal dari nira pohon aren yang dimasak hingga mengental dan membentuk kristal. Dibandingkan gula putih, proses pembuatannya memang lebih minim pemurnian sehingga masih menyisakan sejumlah mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi.

Meski demikian, kandungan mineral tersebut jumlahnya relatif sedikit. Karena itu, gula aren tetap tidak bisa dianggap sebagai pemanis yang sepenuhnya sehat atau bebas risiko, demikian dilansir dari laman Kemenkes.

Tetap Termasuk Gula Tambahan

Walaupun sering disebut lebih alami, gula aren tetap mengandung sukrosa yang dapat memengaruhi kadar gula darah dan menambah asupan kalori harian.