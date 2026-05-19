Viral! Pria Diciduk Polisi Usai Akad Nikah Gara-Gara Curi Motor, Netizen: Kasihan Istrinya

VIDEO viral di media sosial menunjukkan suasan bahagia sebuah pesta pernikahan di Garut mendadak berubah tegang. Pasalnya, seorang pengantin pria berinisial H (24) diamankan polisi sesaat setelah menjalani akad nikah.

Pria tersebut diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di wilayah Bandung. Kejadian itu bahkan terjadi hanya beberapa hari sebelum hari pernikahannya berlangsung.

1. Ditangkap Usai Akad Nikah

H diamankan aparat dari Polsek Ibun pada Sabtu, 16 Mei 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Garut, tepat ketika resepsi pernikahan tengah berlangsung. Dalam video yang beredar, terlihat petugas menggiring pengantin pria keluar dari lokasi acara di tengah suasana pesta.

Sebelum hari pernikahan, terjadi kasus pencurian motor tersebut terjadi di Kampung Babakan Panyingkiran, Dusun Dukuh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung pada Rabu, 13 Mei 2026. Korban berinisial R (46) baru menyadari motornya hilang saat hendak beraktivitas pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.30 WIB. Motor diketahui sebelumnya diparkir di garasi rumah.

Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa rekaman CCTV, dan mengumpulkan keterangan saksi. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Garut sebelum akhirnya melakukan penangkapan setelah prosesi akad selesai.