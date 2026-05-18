Solusi Jantung Sehat tapi Belum Terbiasa Olahraga Lari

JAKARTA - Tidak semua orang langsung terbiasa melakukan olahraga lari untuk menjaga kesehatan jantung. Namun, ada alternatif olahraga ringan yang disebut tetap efektif membantu menjaga kesehatan jantung, terutama bagi pemula yang belum kuat berlari.

Influencer kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan, membagikan tips tersebut melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya. Ia memperkenalkan metode Japanese Walking sebagai pilihan olahraga sederhana yang bisa dilakukan siapa saja.

Dalam video itu, dr. Cecep menjelaskan bahwa Japanese Walking cocok untuk orang yang ingin mulai rutin berolahraga tanpa harus memaksakan diri berlari.

“Kabar gembira buat yang pengen jantung sehat, tapi belum bisa lari karena alasan apa pun. Enggak usah dipaksain kok, kita cukup rutinin trik jalan kaki ini. Namanya Japanese Walking,” kata dr. Cecep.

Ia menjelaskan, metode Japanese Walking dilakukan dengan pola jalan santai selama tiga menit yang kemudian diselingi jalan cepat selama tiga menit. Pola tersebut diulang selama kurang lebih 30 menit.