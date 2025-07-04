Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Hits, Ini Manfaat Olahraga Lari untuk Kesehatan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |15:27 WIB
Lagi Hits, Ini Manfaat Olahraga Lari untuk Kesehatan
Lagi Hits, Ini Manfaat Olahraga Lari untuk Kesehatan, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anak muda kini tengah diramaikan dengan berbagai tren olahraga. Setelah tenis dan padel, masyarakat kini berlomba-lomba mengikuti olahraga lari yang juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Lari merupakan olahraga yang menarik karena tidak memerlukan banyak biaya untuk ikut serta dan Anda dapat berlari kapan saja sesuai keinginan Anda. Beberapa pelari juga memilih untuk berpartisipasi dalam lari santai, lomba atletik, atau maraton.

Lantas, seperti apa manfaat olahraha lari untuk kesehatan tubuh? Yuk simak informasinya, dirangkum Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Olahraga lari memiliki banyak manfaat kesehatan salah satunya meningkatkan kesehatan jantung. Melansir Better Health, lari membantu memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Saat berlari, jantung dipacu untuk bekerja lebih efisien. Seiring waktu, otot jantung menjadi lebih kuat dan mampu memompa darah lebih efektif ke seluruh tubuh.


2. Menurunkan Tekanan Darah

Lari secara teratur membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan elastisitasnya, sehingga tekanan darah bisa menurun secara alami. Olahraga lari membantu tubuh mengatur kadar kolesterol, yang penting untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung koroner.


3. Membakar Kalori & Menurunkan Berat Badan

Lari adalah salah satu olahraga pembakar kalori paling efektif, sehingga sangat bagus untuk membantu menurunkan atau menjaga berat badan. Lari sangat efektif untuk menurunkan berat badan, terutama jika dilakukan secara konsisten dan dibarengi dengan pola makan sehat.

Lari adalah salah satu aktivitas kardio yang paling tinggi pembakaran kalorinya. Lari selama 30 menit bisa membakar sekitar 250–400 kalori, tergantung berat badan dan intensitas lari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/612/3145518/lari-VPKr_large.jpg
Daftar 4 Event Lari 2025, Cocok Buat Gen Z yang Hobi Olahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/611/3093316/gen_z_hobi_lari_lakukan_5_hal_ini_agar_kulit_wajah_tetap_sehat_dan_glowing-wUOm_large.jpg
Gen Z Hobi Lari, Lakukan 5 Hal Ini agar Kulit Wajah Tetap Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007359/fun-charity-run-5k-bentuk-kepedulian-esq-terhadap-dunia-pendidikan-indonesia-QtjUdSGBgE.JPG
Fun Charity Run 5K, Bentuk Kepedulian ESQ Terhadap Dunia Pendidikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/16/612/2630626/ini-penyebab-pelari-pemula-mudah-kehilangan-tenaga-1fU1JgJ2ZX.jpeg
Ini Penyebab Pelari Pemula Mudah Kehilangan Tenaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/14/481/2629724/kurang-tidur-tapi-nekat-lari-pagi-hati-hati-bisa-kena-serangan-jantung-8bCJKfRolH.jpg
Kurang Tidur Tapi Nekat Lari Pagi, Hati-Hati Bisa Kena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/23/612/2382696/5-hal-yang-sebaiknya-jangan-dilakukan-usai-lari-jarak-jauh-W7B3V3OzLn.jpg
5 Hal yang Sebaiknya Jangan Dilakukan Usai Lari Jarak Jauh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement