Lagi Hits, Ini Manfaat Olahraga Lari untuk Kesehatan

JAKARTA - Anak muda kini tengah diramaikan dengan berbagai tren olahraga. Setelah tenis dan padel, masyarakat kini berlomba-lomba mengikuti olahraga lari yang juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Lari merupakan olahraga yang menarik karena tidak memerlukan banyak biaya untuk ikut serta dan Anda dapat berlari kapan saja sesuai keinginan Anda. Beberapa pelari juga memilih untuk berpartisipasi dalam lari santai, lomba atletik, atau maraton.

Lantas, seperti apa manfaat olahraha lari untuk kesehatan tubuh? Yuk simak informasinya, dirangkum Okezone, Jumat (4/7/2025).

1. Meningkatkan Kesehatan Jantung

Olahraga lari memiliki banyak manfaat kesehatan salah satunya meningkatkan kesehatan jantung. Melansir Better Health, lari membantu memperkuat jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

Saat berlari, jantung dipacu untuk bekerja lebih efisien. Seiring waktu, otot jantung menjadi lebih kuat dan mampu memompa darah lebih efektif ke seluruh tubuh.



2. Menurunkan Tekanan Darah

Lari secara teratur membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan elastisitasnya, sehingga tekanan darah bisa menurun secara alami. Olahraga lari membantu tubuh mengatur kadar kolesterol, yang penting untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah dan penyakit jantung koroner.



3. Membakar Kalori & Menurunkan Berat Badan

Lari adalah salah satu olahraga pembakar kalori paling efektif, sehingga sangat bagus untuk membantu menurunkan atau menjaga berat badan. Lari sangat efektif untuk menurunkan berat badan, terutama jika dilakukan secara konsisten dan dibarengi dengan pola makan sehat.

Lari adalah salah satu aktivitas kardio yang paling tinggi pembakaran kalorinya. Lari selama 30 menit bisa membakar sekitar 250–400 kalori, tergantung berat badan dan intensitas lari.