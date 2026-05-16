Viral! Aksi Perempuan Sengaja Tiduran di Trotoar demi Halangi Pemotor yang Melintas, Netizen: Mau Join Kak

JAKARTA – Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan aksi seorang wanita menghalangi pemotor yang naik ke atas trotoar. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @nganapesayang.

Dalam video itu, terlihat seorang perempuan berbaju coklat tengah tidur menyamping sambil seolah mengelap trotoar di depannya dengan sebuah wadah pengangkut sampah di sampingnya. Di belakang perempuan itu, tampak kondisi lalulintas yang tengah macet total dan tidak bergerak sama sekali.

1. Halangi Motor Melintas

Tidak hanya itu, tampak juga beberapa pengendara motor yang melintas di atas trotoar harus berhenti karena aksi sang perempuan tersebut. Dalam takarir unggahan video itu, netizen tersebut menuliskan bahwa wanita itu seperti sedang menghalangi pemotor yang melintas di trotoar.

“Ngalangin jalan orang yang lewat trotoar belyk wkwk,” tulisnya, dikutip Minggu (17/5/2026).

Aksi wanita itu sontak mengundang perhatian para pengguna jalan lainnya yang berada di tengah kemacetan. Salah satu pengendara di jalan bahkan tampak tersenyum melihat aksi wanita tersebut. Tidak hanya itu, salah satu pengendara motor yang melintas di trotoar juga tersenyum melihat aksinya.